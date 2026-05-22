„The Mandalorian And Grogu“: Lüpft Pedro Pascal seinen Helm?

Auf einer Beliebtheitsskala von 1 bis 10 ist Perdo Pascal schon länger auf einer klaren 11. Der „Last Of Us“ und Marvel-Star lockt alle Altersklassen und Geschlechter vor die Mattscheibe und ins Kino. In „The Mandalorian“ spielt er als Din Djarin groß auf – allerdings versteckt sich der Schauspieler bekanntlich unter einer sehr stabilen Rüstung. Zu sehen ist Pascal nie, nur seine sonore Stimme scheint präsent.

Nun hat das „Star Wars“-Franchise den Weg auf die große Leinwand geschafft (ob der Auftritt gelungen ist, erfahrt Ihr HIER). Wird man in „The Mandalorian And Grogu“ Perdo Pascal ohne Helm sehen? Schließlich hat Djarin in der Disney+-Reihe ja geschworen, ihn niemals in Gegenwart eines anderen Lebewesens abzunehmen.

Dennoch war die Versuchung wohl doch zu groß, Perdro Pascal für einen Moment ins Scheinwerferlicht zu bekommen. Aber Regisseur Jon Favreau findet einen Trick, um diese Regel aus dem Speil zu nehmen. Din Djarin gerät im Film in Schwierigkeiten mit den „Zwillingen“ – also der Tante und dem Onkel von Rotta dem Hutten, dem Sohn von Jabba dem Hutten.

Beide führen nichts Gutes im Schilde. Als der Mandalorianer sie daran zu hindern versucht, Rotta in ihre Hände zu bekommen, wollen die Hutten Rache. Die „Zwillinge“ entführen Din Djarin und nehmen ihm dann seinen Helm ab, um ihn zu demütigen. Anschließend lassen sie ihn in eine Grube fallen, in der sich eine Drachenschlange befindet.

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Wie geht es mit Pedro Pascal und „The Mandalorian“ weiter?

Wie Pascal/Din Djarin seinen Helm zurückbekommt, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur so viel: Anschließend ist er wieder der gewohnte Krieger und sorgt auch dafür, dass niemand von seiner kurzfristigen, erzwungenen Helmlosigkeit erfährt.

Wer gerne mehr von Pedro Pascal sehen will, der muss sich allerdings auf seinen nächsten Film („Behemoth“ und „Avengers 5“) oder eine mögliche vierte Season von „The Mandalorian“ warten.