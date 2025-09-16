Review: Transformers Age of the Primes Deluxe-Klasse The Thirteen Solus Prime / Transformers Age of the Primes Voyager-Klasse The Thirteen Prima Prime
Review: Transformers Age of the Primes Deluxe-Klasse The Thirteen Solus Prime
Die „Transformers Age of the Primes Deluxe-Klasse The Thirteen Solus Prime Figur“ von Hasbro Pulse ist ein Sammlerstück, das nicht nur Fans der Serie, sondern auch Kenner der Transformers-Mythologie anspricht. Solus Prime gilt als eine der „legendären Thirteen Prime“s und steht symbolisch für Kreativität, Handwerkskunst und Innovation. Aber hält das Spielzeug, was es verspricht?
Pro: Stärken und Highlights
Design
Solus Prime hebt sich deutlich von anderen Figuren ab. Ihre Gestaltung betont die Rolle als Schmiedin der Primes – die detailreiche Rüstung und die charakteristischen Accessoires spiegeln das wider.
Sammlerwert
Als weibliche Prime hat Solus Prime innerhalb der Transformers-Lore einen besonderen Stellenwert. Das macht die Figur zu einem begehrten Stück, gerade für Komplettsammler der Thirteen Primes.
Kompakte Größe
Als Deluxe-Klasse-Figur ist Solus Prime handlich und leicht in jede Sammlung integrierbar. Sie eignet sich ideal für Vitrinen oder kleinere Regale.
Preislich attraktiv
Im Vergleich zu größeren Figurenserien wie Leader oder Titan ist die Deluxe-Version deutlich erschwinglicher und somit ein guter Einstieg in die Reihe.
Contra: Schwächen und Kritikpunkte
Limitierte Beweglichkeit
Einige Gelenkpunkte sind zwar vorhanden, doch komplexe Posen sind schwer umsetzbar. Für dynamische Darstellungen ist sie daher nur bedingt geeignet.
Transformation recht simpel
Im Vergleich zu größeren Figuren wirkt die Transformation eher funktional als herausfordernd. Für erwachsene Sammler mag das etwas enttäuschend sein.
Weniger imposant
Durch die kleinere Deluxe-Größe hat Solus Prime weniger Präsenz als andere Figuren der Reihe – sie überzeugt eher durch Details als durch Größe.
Fazit
Die Deluxe-Klasse Solus Prime ist ein schön gestaltetes Stück Transformers-Geschichte. Sie punktet mit einem besonderen Design, fairer Preisgestaltung und ihrem hohen Sammlerwert. Wer allerdings großen Wert auf maximale Beweglichkeit oder imposante Größe legt, könnte etwas enttäuscht sein.
Review: Transformers Age of the Primes Voyager-Klasse The Thirteen Prima Prime
Mit der „Transformers Age of the Primes Voyager-Klasse The Thirteen Prima Prime“ kommt einer der wichtigsten Charaktere aus der Transformers-Mythologie als Sammlerfigur ins Haus. Prima Prime gilt als der erste Prime und Hüter der legendären Matrix der Führung. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an diese Figur.
Pro: Stärken und Highlights
Imposante Größe
Als Voyager-Klasse bringt Prima Prime eine stattliche Höhe und eine solide Präsenz mit. Er wirkt deutlich massiver als die kleineren Deluxe-Figuren, bleibt aber handlicher als die Titan-Klasse.
Detaillierte Umsetzung
Besonders die ikonische Waffe und die Brustpartie sind gut gestaltet. Fans der Lore erkennen sofort die Anspielungen auf die Matrix und den symbolträchtigen Charakter von Prima Prime.
Ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis
Die Voyager-Klasse bietet ein starkes Mittelfeld: größer und imposanter als Deluxe, aber deutlich günstiger und platzsparender als Titan. Prima Prime erfüllt genau diesen Mittelweg.
Sammlerwert durch Lore-Bezug
Als einer der ältesten und wichtigsten Primes ist Prima Prime für Sammler unverzichtbar. Sein Bezug zur Matrix der Führung macht ihn zu einem Kernstück der Thirteen Primes-Reihe.
Contra: Schwächen und Kritikpunkte
Eingeschränkte Beweglichkeit
Trotz Voyager-Größe sind die Gelenkpunkte nicht immer optimal umgesetzt. Manche Action-Posen wirken eingeschränkt.
Transformation teilweise unpräzise
Einige Elemente können beim Verwandeln etwas locker wirken, was den Spielfluss trübt. Gerade Sammler, die Wert auf Stabilität legen, könnten hier kleine Abstriche machen.
Platzbedarf
Obwohl kleiner als Titan, benötigt Prima Prime dennoch mehr Raum als eine Deluxe-Figur. Für überfüllte Sammlungen könnte das zum Problem werden.
Preis höher als Deluxe
Auch wenn die Voyager-Klasse noch im Mittelfeld liegt, ist der Preis merklich höher als bei kleineren Figuren – was für Gelegenheitssammler ein Hindernis darstellen kann.
Fazit
Die Voyager-Klasse Prima Prime ist eine eindrucksvolle Figur, die Lore, Design und Größe gut miteinander verbindet. Für Fans der Thirteen Primes ist er unverzichtbar und überzeugt vor allem durch seine Symbolkraft und Detailtreue. Wer allerdings ein Höchstmaß an Beweglichkeit erwartet, könnte leichte Abstriche machen müssen.