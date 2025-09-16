Review: Transformers Age of the Primes Titan-Klasse The Thirteen Star Optimus Prime / Transformers Age of the Primes Deluxe-Klasse The Thirteen Alchemist Prime
Wir testen den Transformers Age of the Primes Titan-Klasse The Thirteen Star Optimus Prime und den Transformers Age of the Primes Deluxe-Klasse The Thirteen Alchemist Prime von Hasbro Pulse
Der „Transformers Age of the Primes Titan-Klasse The Thirteen Star Optimus Prime“ gehört zu den vielleicht eindrucksvollsten Transformers-Figuren von Hasbro Pulse, die die Sammler-Community in den letzten Jahren gesehen hat. Doch wie immer gilt: Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Im Folgenden werfen wir einen genauen Blick auf die Pro- und Contra-Punkte dieser besonderen Figur.
Pro: Stärken und Highlights
Beeindruckende Größe und Präsenz
Als Titan-Klasse-Figur bringt Optimus Prime eine imposante Höhe und Masse mit, die sofort ins Auge fällt.
Detailliertes Design
Die Figur überzeugt mit filigranen Sculpt-Details, die stark an die klassische Comic- und Animationsästhetik angelehnt sind. Besonders die Rüstungselemente und die markante Brustpartie wirken hochwertig umgesetzt.
Sammlerwert
Als Teil der „Age of the Primes“-Reihe und mit der „The Thirteen Star“-Edition hat dieses Modell einen hohen Sammlerwert. Limitierungen und Exklusivität verstärken den Reiz zusätzlich.
Spiel- und Display-Möglichkeiten
Neben der reinen Größe bietet Optimus Prime zahlreiche Gelenkpunkte und Transformationselemente. Damit lässt sich die Figur sowohl für actionreiche Posen als auch als imposantes Standmodell nutzen.
Contra: Schwächen und Kritikpunkte
Hoher Preis
Figuren dieser Klasse sind naturgemäß teuer. Gerade bei einer Edition wie „The Thirteen Star“ müssen Sammler tief in die Tasche greifen Aktuell kostet das Set bei Hasbro Pulse 1989 Euro. Für Gelegenheitssammler könnte das abschreckend wirken.
Eingeschränkte Beweglichkeit
Trotz der vielen Gelenkpunkte wirkt die Beweglichkeit in manchen Bereichen eingeschränkt. Vor allem bei dynamischen Action-Posen stößt man schnell an Grenzen.
Platzbedarf
Mit seiner Titan-Klasse-Größe benötigt die Figur sehr viel Stellfläche. Für kleine Vitrinen oder überfüllte Sammlungen ist Optimus Prime kaum geeignet.
Transformation nicht immer stabil
Einige Nutzer berichten, dass bestimmte Elemente beim Transformieren nicht so stabil sitzen, wie man es bei einem Premium-Modell erwarten würde. Das kann den Spielspaß und die Handhabung leicht trüben.
Fazit
Der „Transformers Age of the Primes Titan-Klasse The Thirteen Star Optimus Prime“ könnte ein Must-Have sein für Hardcore-Sammler und Fans von Optimus Prime. Größe, Design und Sammlerwert sind ein Argument. Wer jedoch nur wenig Platz hat, ein begrenztes Budget oder hohen Wert auf maximale Beweglichkeit legt, sollte die Anschaffung gut abwägen. Insgesamt überwiegen die positiven Aspekte.
Review: Transformers Age of the Primes Deluxe-Klasse The Thirteen Alchemist Prime
Mit dem „Transformers Age of the Primes Deluxe-Klasse The Thirteen Alchemist Prime“ bringt Hasbro eine Figur auf den Markt, die weniger durch ihre Größe, dafür durch ihre Detailtreue und Symbolik innerhalb der Transformers-Mythologie überzeugt. Im Folgenden werfen wir einen genauen Blick auf die Stärken und Schwächen dieser Deluxe-Klasse-Figur.
Pro: Stärken und Highlights
Detailliertes Charakter-Design
Auch wenn es sich um eine Deluxe-Klasse handelt, verfügt Alchemist Prime über feines Sculpting. Die markanten Gesichtszüge, Rüstungsteile und Farbakzente spiegeln seine Rolle als weiser und mystischer Prime gelungen wider.
Handliche Größe
Im Gegensatz zu den Titan- oder Leader-Klassen nimmt diese Figur deutlich weniger Platz ein. Sie ist leicht zu präsentieren, passt in nahezu jede Sammlung und eignet sich auch für Einsteiger.
Preis-Leistungs-Verhältnis
Die Deluxe-Klasse ist in der Regel erschwinglicher als größere Modelle. Für Sammler mit kleinerem Budget bietet Alchemist Prime eine gute Möglichkeit, einen Teil der Thirteen Primes zu besitzen.
Contra: Schwächen und Kritikpunkte
Beweglichkeit eingeschränkt
Obwohl die Figur über einige Gelenkpunkte verfügt, bleibt die Beweglichkeit im Vergleich zu neueren Deluxe-Umsetzungen eher durchschnittlich. Dynamische Posen lassen sich nicht immer problemlos umsetzen.
Weniger imposant
Wer von großen Figuren wie der Titan-Klasse kommt, könnte die Deluxe-Ausgabe etwas unspektakulär finden. Sie punktet eher durch Details als durch Präsenz.
Transformation teilweise simpel
Manche Fans kritisieren, dass die Transformation etwas zu einfach gehalten ist und daher weniger Spieltiefe bietet. Das stimmt. Für Kinder mag das praktisch sein, für erwachsene Sammler jedoch etwas enttäuschend.
Fazit
Der „Transformers Age of the Primes Deluxe-Klasse The Thirteen Alchemist Prime“ ist eine charmante Ergänzung jeder Sammlung, besonders für Fans der mythologischen Thirteen Primes. Er überzeugt durch Gestaltung, handliche Größe und einen fairen Preis. Allerdings ist er weniger für Sammler geeignet, die nach imposanten Display-Stücken oder maximaler Beweglichkeit suchen.