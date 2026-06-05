Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

„Keine Energie geht verloren“, heißt ein leicht schief ins Deutsche übertragener Song dieses deutsch-britischen Post-Punk-Amalgams um Wir-sind-Helden-Bassist Mark Tavassol. Eine physikalische wie esoterische Wahrheit als cleveres Mantra für ein Debüt, das den Spagat zwischen der genreinduzierten Roughness und einer Studio-Verspieltheit hält.

Bei besagtem Stück kredenzt Frank Spilker etwas Sternenstaub, und ansonsten geht die Post ab, ohne dass es je langweilig würde.

Richtig ernst wird es aber auch nicht, weil diese allzu cleveren Indie-Melodien lediglich mit der Vorhand gespielt werden.