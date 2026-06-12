Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Drei Stunden warten, weil die Tape-Maschine Feuer fängt – so etwas ist heute kaum noch vorstellbar. Doch für Alex Amen gehört das zur analogen Romantik seines Debüts „Sun Of Amen“. Der texanische Singer-Songwriter wollte mit einer traditionellen Produktion ein entschleunigtes Folk-Album voller Wärme und Klarheit schaffen.

Das ist ihm gelungen: Die Gitarren und organische Arrangements überzeugen. Songs wie „California Blues“ klingen nach endlosen Landstraßen, Fernweh und Sonnenuntergängen. Tief im Folk und Country der Siebziger verwurzelt, dabei nie bloß nostalgisch, sondern angenehm zeitlos.