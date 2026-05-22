Der Name täuscht. Annie Taylor ist nicht etwa Bandmitglied, sondern eine Lehrerin, die sich 1901 als erster Mensch die Niagarafälle hinunterstürzte. Der Wagemut ihrer Namenspatin fehlt dem Quartett um Frontfrau Gini Jungi. Sie hantieren mit den gebräuchlichsten Zutaten des Rock: schnurgerade Beats, schlendrianige Gitarren, exaltierter Gesang und ein Quäntchen Attitüde. Heraus kommt solider, aber uniformer Mid-Tempo-Punk. Nur manchmal bricht etwas aus dem Gleichklang hervor, das wogende Surf-Riff in „The Cure“ etwa oder die fiependen Noise-Schichten in „Overload“. Man wünscht sich mehr dieser Abenteuer.