Art-Funk-Poesie des britischkanadischen Multitalents.

Autor-Maler-Konzeptualist Brion Gysin entwickelte mit William S. Burroughs die Cut-up-Technik. In Paris arbeitete er in den Achtzigern mit Ramuntcho Matta an einem hypnotischen Art-Funk zu vorgetragenen Gedankenfetzen.

Zum ersten Mal auf Vinyl erscheinen nun die Afrobeat-Meditation „Dreamachine“ (ein Apparat, den er mit Beatnik-Autor Ian Sommerville erfand) und „The Door“ (mit Saxofonist Steve Lacy). Musik, die Genesis P-Orridge und Sun Ra, Minimal Music und Ambient bindet. Unbedingt (wieder) zu entdecken.

