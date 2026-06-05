Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Ein Album wie wiedergefundene Radiotracks, bei denen man kurz innehält und denkt: Woher kenn ich das noch? Zwischen Nineties-Gitarrenrock und 2000er-Indie legt Brockhoff ihr Debüt vor.

Geschrieben über zwei Jahre, in zwei Wochen aufgenommen: eine Platte, geboren aus Zweifeln. Ein dichter Klang – roh, doch stellenweise überladen.

Zwischen Alanis und Clairo treffen fordernde Arrangements auf eine brüchige Stimme. Brockhoff schluchzt sich durch 14 Songs. Die Wucht wirkt repetitiv, die Stimme geht irgendwann ein bisschen unter. Ruhige Momente stehen ihr besser.