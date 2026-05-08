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Mit „Electric Love“ legt Brother Wallace ein Debüt vor, das sich weniger wie ein Anfang anfühlt, mehr wie eine längst überfällige Ankunft. Der in Georgia aufgewachsene Sänger und Pianist verbindet Gospel mit klassischem Soul und verleiht seiner Botschaft damit eine eindringliche Wucht.

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Wallace verwandelt Herzschmerz in Trotz und Hoffnung. Seine Stimme trägt die 15 Songs mit rauer Intensität und zugleich mit großer Wärme: von der Motown-leichten Euphorie des Titeltracks bis zum groovegetriebenen „Who’s That?“. Doch so überzeugend das Fundament ist, dürfte die versprochene Ekstase stellenweise noch mutiger ausbrechen