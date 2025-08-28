Bryan Adams

„Roll With The Punches"

Bad (VÖ: 29.8.)

Solides 17. Studioalbum des Kanadiers.

Dass Bryan Adams sein eigenes Label Bad Records genannt hat, entspricht mindestens dem Humorniveau von James Blunts Twitter-Späßen. Dass Twitter mittlerweile anders heißt, ist egal, denn es geht schließlich um Adams, und bei dem ist seit Jahrzehnten alles beim Alten.

Riffs aus dem soliden Rock’n’Roll-Schablonenbuch, Schmachtballaden für Menschen, die in Herzform drapierte Teelichter für Romantik halten, und Texte von der Pop-Plattitüden-Resterampe: „Life Is Beautiful“, „Never Ever Let You Go“, „Love Is Stronger Than Hate“. Man ahnte das Ausmaß noch nicht, als der Kanadier vor 32 Jahren „Please Forgive Me“ sang.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.

