Die große Titelgeschichte zu Depeche Mode: 3 gegen Trump

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Dass Bryan Adams sein eigenes Label Bad Records genannt hat, entspricht mindestens dem Humorniveau von James Blunts Twitter-Späßen. Dass Twitter mittlerweile anders heißt, ist egal, denn es geht schließlich um Adams, und bei dem ist seit Jahrzehnten alles beim Alten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Riffs aus dem soliden Rock’n’Roll-Schablonenbuch, Schmachtballaden für Menschen, die in Herzform drapierte Teelichter für Romantik halten, und Texte von der Pop-Plattitüden-Resterampe: „Life Is Beautiful“, „Never Ever Let You Go“, „Love Is Stronger Than Hate“. Man ahnte das Ausmaß noch nicht, als der Kanadier vor 32 Jahren „Please Forgive Me“ sang.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.