Bryan Adams
„Roll With The Punches“
Bad (VÖ: 29.8.)
Solides 17. Studioalbum des Kanadiers.
Dass Bryan Adams sein eigenes Label Bad Records genannt hat, entspricht mindestens dem Humorniveau von James Blunts Twitter-Späßen. Dass Twitter mittlerweile anders heißt, ist egal, denn es geht schließlich um Adams, und bei dem ist seit Jahrzehnten alles beim Alten.
Riffs aus dem soliden Rock’n’Roll-Schablonenbuch, Schmachtballaden für Menschen, die in Herzform drapierte Teelichter für Romantik halten, und Texte von der Pop-Plattitüden-Resterampe: „Life Is Beautiful“, „Never Ever Let You Go“, „Love Is Stronger Than Hate“. Man ahnte das Ausmaß noch nicht, als der Kanadier vor 32 Jahren „Please Forgive Me“ sang.
