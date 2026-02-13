Chet Faker -  A Love For Strangers

Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

Die große Titelgeschichte zu Depeche Mode: 3 gegen Trump

Nachdem es mit der Karriere unter seinem richtigen Namen nicht recht hatte klappen wollen, nennt sich Nick Murphy, der Typ aus dem „No Diggity“-Budweiser-Werbespot, wieder Chet Faker, macht aber weiterhin wohltemperierten Neo-Soul. Hier finden sich coolsophisticated Dancetracks („This Time For Real“), Singalongs („1000 Ways“) und intime Bekenntnisse zur Schrammelgitarre („Inefficient Love“).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Australier ist am besten, wenn seine Stimme durch groovende Soundlandschaften mäandert („Over You“, „Far Side Of The Moon“), und trägt nur manchmal mit Falsett und Streichervibrato etwas zu dick auf („Just My Hallelujah“).

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 3/2026.