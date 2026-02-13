Chet Faker

  „A Love For Strangers“

BMG Rights (VÖ: 13.2.)

Neo-Soul zwischen Coolness und Pathos.

Chet Faker -  A Love For Strangers
Nachdem es mit der Karriere unter seinem richtigen Namen nicht recht hatte klappen wollen, nennt sich Nick Murphy, der Typ aus dem „No Diggity“-Budweiser-Werbespot, wieder Chet Faker, macht aber weiterhin wohltemperierten Neo-Soul. Hier finden sich coolsophisticated Dancetracks („This Time For Real“), Singalongs („1000 Ways“) und intime Bekenntnisse zur Schrammelgitarre („Inefficient Love“).

Der Australier ist am besten, wenn seine Stimme durch groovende Soundlandschaften mäandert („Over You“, „Far Side Of The Moon“), und trägt nur manchmal mit Falsett und Streichervibrato etwas zu dick auf („Just My Hallelujah“).

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 3/2026.

