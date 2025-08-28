„CMAT“ steht für „Ciara Mary-Alice Thompson“. Dass die Sängerin aus Dublin kommt, wird spätestens jetzt klar: „Euro-Country“ eröffnet sie direkt mit irischem Gesang. Der Rest ist eine Fusion aus Pop und Country – ganz wie man es von den ersten beiden Alben kennt.

Seit fünf Jahren macht sich Thompson einen Namen in der Musiklandschaft – hier offenbart sie ein paar neue Seiten. Es geht nicht nur um Freundschaft, Tod und Liebe, sondern auch um Politik. Dennoch die perfekte Platte für den Sommer, fürs Auto, für die Bahn, für Land und Stadt, also eigentlich für alles – was ihrer Vielschichtigkeit zu verdanken ist.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.