Manchmal schafft man etwas Magisches, wenn man am wenigsten damit rechnet. Laut Sänger Ross Gordon schleppte sich sein Team auf dem Zahnfleisch ins Studio – und kreierte aus dem Nichts ein drittes Rockalbum, bei dem alles passt: jedes Solo, jede Bridge, jeder Refrain, jeder Wutausbruch! Und das würden sogar Leute sagen, die eher Simon & Garfunkel zugetan sind als der besten schottischen Rockband seit Gun.

Neben wirkungsvoller Punk-Munition und Green-Day-Artverwandtem findet man überraschend Gefühliges, wie das mit Keane-Piano beginnende und dann explodierende „Sick“. Oder wir begeben uns mit „Fuck The Weather“ auf ein friedliches Doo-Wop-Picknick. 38 Minuten lang geht man tatsächlich hinaus in „A Different Life“.