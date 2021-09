Depeche Mode „Ultra – The 12′′ Singles“: Vinyl-Premieren für DM

1997 beherrschte längst die CD-Single den Markt. Insofern markiert diese Vinyl-Veröffentlichung der vier „Ultra“-Auskopplungen eine alternative Geschichtsschreibung, denn im Gegensatz zu den Platten der bisherigen 12inch-Boxen von Depeche Mode gab es viele dieser hier versammelten acht Maxi-Singles zuvor nicht auf Vinyl.

Das Set enthält also auch „Issues“, nicht nur Reissues. Nach der Trennung von Arrangeur Alan Wilder stürzte sich das bisweilen kopflos anmutende Trio in Club- und Elektro-Sounds – und es erfand auch keine Klänge mehr, sondern ließ sich von zeitgenössischen Größen remixen: Underworld, C. J. Bolland, Kruder & Dorfmeister. Den „Home“-Remix von Air spielten Depeche Mode sogar als Live-Band auf Tournee. (Sony)

