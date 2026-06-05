Tolle erste Worte: „No point dying of patience“, blickt Fin Greenall im weit ausholenden „Wishing For Blue Sky“ auf den 18-Jährigen zurück, der das Leben nicht länger erwarten kann – und beschreibt doch zugleich auch den Mittfünfziger, der ungeduldig die nächste Tour herbeisehnt. Bis zu den Gitarrensaiten schwer inspiriert von Michael Chapman „Fully Qualified Survivor“ (1970) beschwört der Wahlberliner auf dem neunten Fink-Album Atem und Geist des Landes da draußen (in diesem Fall: Cornwall) – und kann doch der verdammten Stadt nicht widerstehen.