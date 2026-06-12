Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Im Titelsong-Video parodiert Eric D. Johnson einen Kunst-Star, dessen Musik in Europa leider ignoriert wird. Das ist nach 25 Jahren Fruit Bats und trotz Bonny Light Horseman näher an der Realität, als ihm lieb sein kann.

Für zehn umarmend-erhebende Songs hat er den intimen Ad-hoc-Approach seines 2025er Solos „Baby Man“ nun auf seine Band übertragen, die Piano-Impression „Silverfish In The Sink“ knüpft direkt dort an.

So steht Johnson auf Trümmern und Schätzen der Vergangenheit, um dahinten – „Fishin‘ For A Vision“ – die Zukunft zu erahnen. Auch „That Goddamn Sun“ blendet da nur kurz. Es ist nie zu spät für die Fruit Bats.