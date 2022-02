Ghostbusters – Limited Ultimate Collection

Gehören die Geisterjäger in die City oder ins Kornfeld? Regisseur Ivan Reitman (Teil 1 und 2) und sein Sohn, der Regisseur Jason (Teil 3), haben dazu unterschiedliche Meinungen. Ivans Ghostbusters nehmen ihre Arbeit im New York der frühen Achtziger auf, als die Stadt auch in Wirklichkeit ihre höchste Kriminalitätsrate verzeichnet. Die Einwohner sind nicht weniger übel drauf als die Gespenster, Reitman filmt jede Straßenmüllhalde, und Manhattans Kanalisation wird von einem dämonischen Schleim durchspült, dessen Ursprung uneindeutig ist: teuflische Strafe oder doch bloß menschliche Ausscheidungen, wie es sie nur von New Yorkern geben kann? Dass sich die drei Wissenschaftler Uniformen überstreifen und unerklärliche Phänomene durch ihre Laserbannstrahlen entsorgen, statt sie auch nur einmal zu erforschen oder verstehen zu wollen, deutet auf eine fast schon faschistoide Berufsauffassung hin.

Für den dritten Teil verlegte Jason Reitman, ein schwelgerischer Kleinstadtfilmer („Juno“, „Labor Day“), die Story in den Mittleren Westen und widmete sich seinem wichtigsten Motiv: jungen Menschen, die sich in neuen Umgebungen bewähren müssen, ohne den Draht zu ihren Eltern zu verlieren. Natürlich soll mit Nachwuchs-Geisterjägern wie Finn „Stranger Things“ Wolfhard auch die Tür zu neuen „Ghostbusters“-Filmen aufgestoßen werden, denn die drei Urgewächse – Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, vertreten in Nebenrollen – werden dafür zu alt.

Gerade auf das Comeback des jahrelang zögerlichen Murray als Venkman herrschte Vorfreude, denn seine zum Markenzeichen gewordene, vor jeder Kamera zur Schau getragene

„Where’s my paycheck?“-Chuzpe verdient durchaus Respekt. Die „Limited Ultimate Collection“ hält, was sie verspricht: die bislang umfassendste „Ghostbusters“-Edition, mit unveröffentlichten Szenen, alternativem Ende und allem, was sich an Pipapo zusammenkramen ließ. Verpackt in einem Geistertornister. (Sony, Blu-ray, ab 10.2.)

