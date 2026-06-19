Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Wen genau meinen Hard-Fi, wenn sie den Opener ihres vierten Albums „They Ain’t Your Friends“ nennen? Falsche Freunde lauern überall, ob auf Social Media oder der Clubtoilette. Lieber bei sich selbst bleiben! Mit „Digo Nada“ („Ich sage nichts“), einem Feature mit dem kolumbianischstämmigen Rapper Mike Kalle, setzen sie auf Cumbia, bevor es mit „You Rule My Heart“ electropoppig wird.

Im Mittelteil klingt das Album rauer und erinnert mit punkigem Britrock-Sound an Zeiten ihres Debüts, „Stars Of CCTV“. Nach 15 Jahren Pause kehren die Londoner vielseitig und vertraut zurück.