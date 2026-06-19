Hard-Fi

„Sweating Someone Else’s Fever“

V2/BERTUS (VÖ: 19.06.2026)

Starkes Comeback nach 15 Jahren

Hard-Fi - „Sweating Someone Else’s Fever"
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Wen genau meinen Hard-Fi, wenn sie den Opener ihres vierten Albums „They Ain’t Your Friends“ nennen? Falsche Freunde lauern überall, ob auf Social Media oder der Clubtoilette. Lieber bei sich selbst bleiben! Mit „Digo Nada“ („Ich sage nichts“), einem Feature mit dem kolumbianischstämmigen Rapper Mike Kalle, setzen sie auf Cumbia, bevor es mit „You Rule My Heart“ electropoppig wird.

Im Mittelteil klingt das Album rauer und erinnert mit punkigem Britrock-Sound an Zeiten ihres Debüts, „Stars Of CCTV“. Nach 15 Jahren Pause kehren die Londoner vielseitig und vertraut zurück.

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Hard-Fi Sweating Someone Else’s Fever Review