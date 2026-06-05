Haylie Davis

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Als Lady Apple Tree mit Songs im Laurel-Canyon-Style gestartet, entpuppt sich die Nordkalifornierin auf ihrem ersten Album unter eigenem Namen als Erbin von Janis Ian, Laura Nyro, Carole King, Carly Simon, Linda Ronstadt und einigen anderen. Auch stimmlich kommt Davis ihren Vorgängerinnen berückend nahe.

„Wandering Star“ verschränkt Country, Brill-Building-Pop und Westcoast-Rock. Wer die Songwriter-Balladen der frühen bis mittleren 70er-Jahre liebt, wird bei „Country Boy“ oder „Born To Be Blue“ seinen Ohren kaum trauen.

Seite 2 der Platte wandelt nicht minder ergreifend auf den Spuren von Gram Parsons und Emmylou Harris.