Ein Hauch von lustvoller Selbstbestrafung schwebt über den Songs von Jojo Orme, die ihren Künstlernamen von parasitären Würmern ableitet, die Haustiere befallen. Mit düsterem Post-Punk machte sich die Sängerin bereits einen Namen. Ihr wildwucherndes Albumdebüt ummantelt diesen noch mit einem diffusen, aber sehr stilsicheren Gothic-Pop – brillant produziert von Dan Carey. Zwischen nüchtern geschildertem Familien-Ungemach und lyrisch anspruchsvoll ausbuchstabierten Alltagskatastrophen findet Heartworms Musik auf einem Schlachtfeld statt. „Just To Ask A Dance“ beginnt wie eine Kriegserklärung, in „Warplane“ wird erbarmungslos der Abschuss eines Piloten geschildert. Eine Rundschau musikalisch zelebrierter Züchtigungen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 2/25.