Ranking: Die besten Alben von Aztec Camera und Roddy Frame

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Huey Lewis im Interview: „Die Mundharmonika ist die Antithese zum Techno“

Interview: Mark Frost über die letzten Geheimnisse von „Twin Peaks“

Das Nebenprojekt von The-Sleeping- und Coheed-And-Cambria-Musikern bildet tatsächlich mal eine suggestive Schnittmenge ihrer Stammbands. Durchaus eingängige Post-Hardcore-Passioniertheit trifft hier auf eine leicht verfrickelte Avantgarde-Attitüde.

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Die kalkulierte Unschärfe übergroßer Hallräume und die daraus resultierende wolkige Melodiosität erdet Schlagzeuger Josh Eppard mit ordentlich Punch und einer zickzack laufenden, trotzdem hypergenauen Metrik. Nicht immer ist das so bezwingend wie bei der ersten Single, „New You Anthem“, aber die Zusammenarbeit schlägt auch Funken, wenn mal kein Hit herauskommt.