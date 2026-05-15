Held.

„Grey“

MNRK Heavy (VÖ: 15.5.)

Post-Hardcore-Punch mit kalkulierter Unschärfe.

Held - Grey
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Das Nebenprojekt von The-Sleeping- und Coheed-And-Cambria-Musikern bildet tatsächlich mal eine suggestive Schnittmenge ihrer Stammbands. Durchaus eingängige Post-Hardcore-Passioniertheit trifft hier auf eine leicht verfrickelte Avantgarde-Attitüde.

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Die kalkulierte Unschärfe übergroßer Hallräume und die daraus resultierende wolkige Melodiosität erdet Schlagzeuger Josh Eppard mit ordentlich Punch und einer zickzack laufenden, trotzdem hypergenauen Metrik. Nicht immer ist das so bezwingend wie bei der ersten Single, „New You Anthem“, aber die Zusammenarbeit schlägt auch Funken, wenn mal kein Hit herauskommt.

Themen aus dem Artikel:
Review Coheed And Cambria held Grey Post-Hardcore The Sleeping