Im Jahr 2024 nahm sich die Ex-Verlobte von James Morrison das Leben. Gemeinsam mit seinen zwei Töchtern versuchte der Sänger das Leben neu zu finden. Das berührende wie kämpferische Titellied seiner neuen Platte drückt dieses Weitermachen im Angesicht des tiefsten Schmerzes konkret aus: „Fight Another Day“.

Morrison konzentriert sich auf seine Stärken. Die liegen wie eh und je in (gestriegeltem) Blues und Soul. Natürlich streifen manche Powerballaden gefährliche Kitschzonen, aber wenn das wie in „Little Wings“ mit herziger Verneigung vor Stevie Wonder geschieht, geht das voll okay.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.