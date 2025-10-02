James Morrison

„Fight Another Day“

Cooking Vinyl (VÖ: 3.10.)

Berührender neuer Mut, alte Songwriter-Stärken.

von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Im Jahr 2024 nahm sich die Ex-Verlobte von James Morrison das Leben. Gemeinsam mit seinen zwei Töchtern versuchte der Sänger das Leben neu zu finden. Das berührende wie kämpferische Titellied seiner neuen Platte drückt dieses Weitermachen im Angesicht des tiefsten Schmerzes konkret aus: „Fight Another Day“.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Morrison konzentriert sich auf seine Stärken. Die liegen wie eh und je in (gestriegeltem) Blues und Soul. Natürlich streifen manche Powerballaden gefährliche Kitschzonen, aber wenn das wie in „Little Wings“ mit herziger Verneigung vor Stevie Wonder geschieht, geht das voll okay.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.

Themen aus dem Artikel:
Fight Another Day Review Stevie Wonder James Morrison Soul