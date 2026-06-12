Kelsey Lu
„So Help Me God“
DIRTY HIT (VÖ: 12.06.2026)
Nicht von dieser Welt – und doch so nah
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Nach sieben Jahren kehrt Kelsey Lu mit einem Album zurück, das schon im achteinhalbminütigen Opener eine schwebende Traumwelt eröffnet. Cello, verzerrte Gitarren, chorale Wogen und elek- tronische Impulse verschmelzen zu einem dichten, kunstvoll geschichteten Klangkosmos in permanenter Bewegung.
Zwischen Spiritualität und Selbstermächtigung verhandelt Lu existenzielle Fragen – jazz- und soulinformiert, mit Gästen wie Sampha, Kim Gordon und Kamasi Wahington.
Getragen von Lus ätherischen Stimme entfaltet sich ein intensives, detailverliebtes Spektrum zwischen Dunkelheit und Kraft, emotional wie klanglich.
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