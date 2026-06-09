Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Saxofon und Stimme tragen die Musik der Südlondoner Musikerin Laura Misch – nebst dem obligatorischen elektronischen Feenstaub, ohne den heute nur wenige Produktionen auskommen. Wie das 2023 veröffentlichte Debüt, „Sample The Sky“, verbindet auch „Lithic“ warmes feminines Songwriting mit lyrischem Jazz und atmosphärisch meditativen Klangflächen.

Der Rhythmus von „Echoes“ entstand aus Mischs Musik für die BBC-Radio-4-Sendung „A Lemur’s Song“, ist inspiriert von Forschungen zu den Rufen weiblicher Lemuren. Auch die anderen, überwiegend ätherischen Songs des Albums sind sehr angenehm zu hören.