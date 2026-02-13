Lee Mason
„Music By Lee Mason“
Wewantsounds (VÖ: 13.2.)
Rare Platte eines umtriebigen Komponisten.
Pete Moore war ein englischer Komponist und Arrangeur, der 1971 als Lee Mason für Chappell Music auch eine LP mit sogenannter Library Music, kurzen Instrumentalstücken für Filme, Fernsehserien oder Werbespots, produzierte. Das Angebot reichte von jazzig angehauchtem Easy Listening bis zu Funk mit pumpenden Bässen.
Das Album, dessen Kultstatus auf Flüsterpropaganda und mangelnder Verfügbarkeit fußte, darf nun neu gemastert zeigen, dass mehr in ihm steckt als ein paar abgefahrene Sounds für hippe DJs.
