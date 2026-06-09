Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Mica Millar suchte nach einer Rückenmarksverletzung Zuflucht in französischen Weinbergen, um sich neu zu finden. Und tatsächlich ist ihr zweites, dichtes und selbst produziertes Album wie ein tadelloser Wein.

Alle 14 Songs atmen, entwickeln sich mit mehrfachem Hören und lassen einen immer neue Nuancen entdecken. „A Little Bit Of Me“ braucht seine Zeit.

Man fühlt, wie Mica, die nun im Kampf um die britische Soul-Krone leicht vor Celeste und Raye liegt, beim Songschreiben Fesseln sprengte. Groß auch, wie sie bei „It’s You“ und „A Little More Time For Love“ den Faden der Sechziger-Girlbands aufnimmt.