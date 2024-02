Der Titel ist wörtlich zu nehmen, denn die in Los Angeles lebende Australierin trägt ihr Talent auf den Lippen: Sie pfeift, und das virtuos. Mit den Songs ihres Debütalbums schwelgt Molly Lewis in einer fast vergessenen Welt zwischen dunklen Mitternachtskinos und plüschsatten Hollywood-Lounges – Martin Denny und Ennio Morricone hätten ihre Freude daran.

Für alte Trunkenbolde und junge Hipster ist „On The Lips“ definitiv ein Muss

„Crushed Velvet“ mit Thee Sacred Souls klingt, als würde man nach einem Old Fashioned zu viel genüsslich in den Polstern einer holzgetäfelten Bar versinken. Und aus dem dichter werdenden Nebel grüßen von ferne die Lounge Lizards. Die „Forgotten Edge“-EP von 2021 klang etwas rauer und schillernder, doch für alte Trunkenbolde und junge Hipster ist „On The Lips“ definitiv ein Muss.