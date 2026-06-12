Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Die japanischen Expats aus Chicago haben ihrem langjährigen Produzenten Steve Albini einen pathossatten Nachruf geschrieben. Da klingeln und dröhnen nicht nur die Gitarren, immer wieder erheben sich auch ein zehnköpfiges Orchester und ein achtstimmiges Chor. So viel atmosphärisches Brausen war lange nicht, Mogwai wirken dagegen fast zurückhaltend.

Der Sound, für den Brad Wood verantwortlich war, ist jedoch cleaner und mitunter („Bells Of Ireland“) auch reichlich schmalzig. Alle Titel sind nach Blumen benannt, denn: „Jede Blume trägt ihre eigene, einzigartige Sprache in sich.“ Ein bisschen zu dick aufgetragen.