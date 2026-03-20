Der Blues hatte 1964 schon mehrere Metamorphosen durchlebt, vom urigen, atavistischen Existentialismus im Delta über die Elektrifizierung in Chicago bis zur Folkwerdung für ein weißes, vornehmlich studentisches Publikum. Und Muddy Waters war dabei stets Pionier, nie Mitläufer. Allerdings zeigte er sich 1963 skeptisch, als ihm von Chess die Sessions zu„Folk Singer“ angetragen wurden. Ein völliger Verzicht auf die Vibrations seiner E Gitarre schien ihm gewagt, der Rückzug auf reine Akustik im Studio, so befürchtete er, würde ihn musikalisch unnötig einschränken. Aber er ließ sich überzeugen. Und so entstanden diese Aufnahmen im September 1963 mit Muddy (Gesang, Gitarre), Buddy Guy (Gitarre), Willie Dixon (Bass) und Clifton James (Drums).

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Die LP kam bei der Kritik nicht überall gut weg, vielfach wurde ein Zuviel an Dynamik moniert, vor allem was Muddys Gesang betraf, der im Mix das Pendel zwischen laut und leise gelegentlich zu weit ausschlagen ließ. Aber in Europa, besonders in England, fand die Platte überraschend viele Käufer, dank der dortigen Tournee des American Folk Blues Festivals, wo „Folk Singer“ die ideale Promo Plattform geboten wurde. Im Übrigen stand dort die nächste Blues Revolution unmittelbar bevor, den Boden bereiteten die noch halb flüggen Rolling Stones.

Beim London Gig traf Waters erkennbar einen Nerv, als er neben den Tunes auf „Folk Singer“ auch „Rollin’ Stone“ anstimmte, jenen Song mithin, der den anwesenden Stones ihren Namen gab. Von den rund 80 Neuauflagen von „Folk Singer“ ist nach wie vor keine empfehlenswerter als die von Analogue Productions, entweder auf Doppel LP mit 45rpm gestreckt, aber auch auf einer LP mit 33rpm zugänglich gemacht, mit haptisch aufwertendem Gatefold Cover.