Bruce Springsteen: „Nebraska“ stürmt gleich sieben US-Charts

Bruce Springsteens Album „Nebraska“ aus dem Jahr 1982 erlebt über 40 Jahre nach seiner Veröffentlichung ein beeindruckendes Comeback. Dank einer erweiterten Neuauflage und dem gleichzeitigen Kinostart des Biopics „Springsteen: Deliver Me From Nowhere“ kehrt das Werk auf sieben Billboard-Charts zurück. Und erreicht dort Spitzenpositionen.

Das Album, das damals bis auf Platz 3 der Billboard 200 kletterte, stieg in der Ausgabe vom 8. November wieder auf Platz 26 ein. Die höchste Platzierung seit 1982 und die erste Chartwoche seit 1985. Das meldet „Billboard“.

Noch bemerkenswerter ist der Erfolg auf neuen Kategorien, die es in den Achtzigern gar nicht gab: Auf den Americana/Folk Albums belegt „Nebraska“ Rang 3, ebenso auf Indie Store Album Sales. In den Catalog Albums landet es auf Platz 4, in den Top Album Sales auf 5, bei den Top Rock & Alternative Albums auf 6, ebenso auf Vinyl Albums, und in den Top Rock Albums auf Platz 7.

Biopic und Reissue befeuern den Erfolg

Die Neuauflage erschien am 24. Oktober – exakt am Tag der Kinopremiere des Films „Springsteen: Deliver Me From Nowhere“, in dem Jeremy Allen White den „Boss“ verkörpert. Die erweiterte Edition enthält 27 zusätzliche Tracks und ist digital, auf CD und Vinyl erhältlich. Für die Charts wurden alle Versionen des Albums zusammengefasst. Laut Luminate erzielte „Nebraska“ in der Woche bis zum 30. Oktober rund 18.000 „Equivalent Album Units“ in den USA. Davon entfielen fast 15.000 auf physische und digitale Verkäufe, während der Rest aus Streaming-Erlösen stammt.

Konkurrenz im starken Albumranking

Mit diesen Verkaufszahlen stieg „Nebraska“ auf Platz 5 der Top Album Sales-Charts ein. Dort reiht sich Springsteen neben weiteren starken Neueinsteigern ein: Brandi Carlile landete mit „Returning to Myself “auf Platz 1, Demi Lovato mit „It’s Not That Deep“ auf Platz 2, Daniel Caesar erreichte mit „Son of Spergy“ Platz 4, BOYNEXTDOOR kamen mit „The Action“ auf Platz 7, und Mammoth schafften es mit „The End“ auf Platz 8.

Unter den verbleibenden Top-Ten-Alben hielten sich Taylor Swift („The Life of a Showgirl“, jetzt Platz 3), der „KPop Demon Hunters Soundtrack“ (Platz 6), Stray Kids’ Ex-Leader „KARMA“ (Platz 9) und Sabrina Carpenter („Man’s Best Friend“, Platz 10).