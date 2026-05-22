My Precious Bunny

„A Moment In My Eyes“

BELLA UNION/BERTUS (VÖ: 22.05.2026)

Kammerpop-Kostbarkeiten aus Brighton

My Precious Bunny - „A Moment In My Eyes"
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Auch drei Jahre nach der Pandemie erscheinen noch Alben, die ihren Ausgangspunkt im Auf-sich-selbst-zurückgeworfen-Sein des Lockdowns hatten. So auch dieses Soloalbum von Lily Wolter aus Brighton, die sonst mit ihrem Bruder das Dream-Pop-Duo Penelope Isles ist.

Im Haus ihrer Eltern sind Kammerpop-Kostbarkeiten entstanden, die – mit Soundschnipseln, Chören, knuffigen Gitarren und betörenden Saxofonen verziert – mit Art-Pop („Times That Passed“, „Joys Of Adulthood“), Twee-Pop („Wack“, „Young Pup“) oder Folk („A Moment In My Eyes“) flirten, während Wolter vom trotzigen Weitermachen erzählt.

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