Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Alles Große und Echte der Menschen in einer Nussschale. Der Mut vor der Herausforderung, das Hoffnungsvolle und Tröstende und die Zärtlichkeit angesichts des Unabwendbaren. Der Band aus Klagenfurt ist nach zwölf Jahren Pause erneut Epochales geglückt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die 14 Tracks sind wie ein Kondensat des Endgültigen. Sie schweben, krachen, schillern, wechseln die Tonalität, erzählen von Licht und Angst – und der letzten Umarmung, „Come Into My Arms“. Elektronik und Emotionalität, vollendet gefügte Songs. Und Oliver Welter singt das mit dem Besten der Farben von Yorke, Gabriel oder Everett.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 11/2025.