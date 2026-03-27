Nina Hagen
„Highway To Heaven“
Grönland (VÖ: 27.3.)
Die Berliner Grande Dame reitet in den Wilden Westen.
Empfehlungen der Redaktion
Die Punk-Ikone will es noch einmal wissen und pendelt jetzt zwischen Brandenburg-Country und einer Spielart, die sie für Gospel hält. Fünfzehn Jahre nach ihrem „Personal Jesus“-Album beruft sie sich auf Größen wie Mahalia Jackson.
Auch Bertolt Brecht kommt vor. Hagens Erkenntnis: „Keiner hat Bock auf Tod.“ Ihre Lieder klingen mal soulful, oft aber auch nach unfreiwilligem Klamauk. Der Titelsong verneigt sich vor Blues-Gitarristin Sister Rosetta Tharpe, und Gitte Hænning singt mit. In „Somebody Prayed For Me“, bekannt von der Gospelsängerin Dorothy Norwood, gibt Nina die Wilde. Alles anerkennenswert, jedoch nur ansatzweise gelungen.
Mehr News und Stories