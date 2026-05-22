Ranking: Die besten Alben von Aztec Camera und Roddy Frame

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Interview: Mark Frost über die letzten Geheimnisse von „Twin Peaks“

Odd Beholder ist die englisch singende Schweizerin Daniela Weinmann. Einst sagte sie im Interview zum Album „Sunny Bay“, dass sie in eine trippy Traumwelt entführen wolle. Fünf Jahre später gesellt sich zum Dream-Pop-Ansatz eine rockige, geisterhafte Melancholie.

In „Drive“ druckvoll, wenn ihre Gitarre zum rockigen Roadmovie loslegt, oder wenn in „Focus Disease“ die Beats in Richtung Electro-Pop marschieren. Aufmerksamkeits­ökonomie ist ihre Sache nicht, über alles spannt sich eine nervöse Energie.

Surrealistische Bilder von Gestalten, die in kaputten Systemen Orientierung suchen. Dystopie auf internationalem Niveau.