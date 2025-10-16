Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Das letzte Album von Of Monsters And Men klang, als würde sich die Band ins Private zurückziehen. Dann sechs Jahre Pause. Aber auch dieses neue Album ist eines des Rückzugs – in den intimen Kreis der Band, in die Heimat Island, in die kleinen Wahrheiten nach dem Rausch einer Weltkarriere, die dank eines einzigen Liedes gelang.

Die Musik ist gewohnt groß, aber auch leiser. Etwa beim sehr guten „The Actor“ und dem anrührenden „Fruit Bat“. Der Höhepunkt ist das Titellied, eine Feier des schönen, tragischen Lebens. Immer noch leuchtet diese Musik im Dunkeln, aber niedlich sind sie längst nicht mehr.

