Of Monsters And Men
„All Is Love And Pain In The Mouse Parade“
Virgin Label Service (VÖ: 17.10.)
Die Isländer sind mit einem großen kleinen Werk zurück.
Das letzte Album von Of Monsters And Men klang, als würde sich die Band ins Private zurückziehen. Dann sechs Jahre Pause. Aber auch dieses neue Album ist eines des Rückzugs – in den intimen Kreis der Band, in die Heimat Island, in die kleinen Wahrheiten nach dem Rausch einer Weltkarriere, die dank eines einzigen Liedes gelang.
Die Musik ist gewohnt groß, aber auch leiser. Etwa beim sehr guten „The Actor“ und dem anrührenden „Fruit Bat“. Der Höhepunkt ist das Titellied, eine Feier des schönen, tragischen Lebens. Immer noch leuchtet diese Musik im Dunkeln, aber niedlich sind sie längst nicht mehr.
