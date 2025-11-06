Patti Smith: „Bread Of Angels“

„Die Geschichte meines Leben“ lautet der prosaische Untertitel dieser Autobiografie, in der Patti Smith erneut beweist, wie fantastisch sie schreiben kann. Was in „Just Kids“ fehlte, ergänzt sie hier. Sie nimmt einen mit in ihre komplexe Kindheit (und kehrt später immer wieder zu ihrer Familiengeschichte zurück), doch richtig spannend wird es dann in New York, als sie sich quasi selbst erschuf und ihre eigene Welt nach außen drehte.

Ihre Liebe zu Fred „Sonic“ Smith, ihre Mutterschaft, all die Wörter, all die Musik, all die Trauer: „Bread Of Angels“ ist reich an Anekdoten und Erkenntnissen, und trotzdem steht Patti Smith nach 78 Jahren immer noch staunend vor dem Leben und freut sich darüber. Das ist das Schönste daran. (Kiepenheuer & Witsch)