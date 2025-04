Patti Smith bringt neue Autobiographie „Bread Of Angels“ heraus

Patti Smith has the Power: Konzertkritik der Tribute-Show

Es soll die Auseinandersetzung mit der Schönheit und dem Leid eines ganzen Lebens sein, sagt Patti Smith über die Fortsetzung ihrer Memoiren. „Bread Of Angels“ folgt auf die von der Kritik gefeierten Bände „Just Kids“ (2010), „M-Train“ (2015) und „Year Of The Monkey“ (2019) und wird im November veröffentlicht.

Für die Sängerin ist es auch der Abschluss harter Arbeit, wie sie in einer Ankündigung der Autobiographie mitteilte. Insgesamt zehn Jahre schrieb sie an den Buch. „Ich hoffe, dass die Menschen darin etwas finden, das sie brauchen“, sagte Smith in der Erklärung.

Laut einer Inhaltsangabe konzentriert sich das Buch auf die Teenagerjahre der Musikerin. In künstlerischer Sicht handelt er von ihren ersten Ausflügen in die Welt der Poesie und schildert die Aufnahme ihrer Alben „Horses“ und „Easter“.

Patti Smith schreibt über ihre Ehe-Jahre

War „Just KIds“ vor allem eine umfassende Beschreibung ihrer tiefen Beziehung zu Robert Mapplethorpe, so wird nun „Bread Of Angels“ eine Reflexion ihrer Ehe mit dem MC5-Gitarristen Fred „Sonic“ Smith. Einen großen Teil sollen Passagen über den Umzug ins friedliche Michigan und das Gründen ihrer Familie ausmachen.

„Während Smith tiefe Verluste erleidet, sind Trauer und Dankbarkeit durch die Jahre der Fürsorge für ihre Kinder, des Wiederaufbaus ihres Lebens und schließlich des erneuten Schreibens miteinander verwoben – die einzige Konstante auf einem Weg, der von künstlerischer Freiheit und der Kraft der Vorstellungskraft angetrieben wird, das Alltägliche in das Schöne, das Gewöhnliche in das Magische und den Schmerz in Hoffnung zu verwandeln“, heißt es in der Inhaltsangabe des Verlags.

Nach ihrer Hochzeit im Jahr 1980 versuchte sich Patti Smith bewusst aus dem Rampenlicht zurückzuziehen, um mit ihrem Ehemann bewusst ein ruhiges Leben zu führen. Später sagte die Sängerin oft, Fred habe sie „gerettet“. Von 1980-1995 veröffentlichte Smith bis auf ein gemeinsames Projekt mit ihrem Mann („Dream of Life“, 1988) keine weiteren Platten.

1994 wurde dann für Patti Smith zum Horrorjahr. Nachdem zunächst ihr Bruder Todd völlig unerwartet verstarb, erlag Fred am 4. November 1994 im Alter von nur 45 Jahren den Folgen eines Herzinfarkts. Für die Musikerin ein tiefer Einschnitt in ihrem Leben. Bekanntermaßen schaffte es R.E.M.-Sänger Michael Stipe, immer schon ein großer Bewunderer Smith‘, sie ab 1995 zu einer Rückkehr in die Welt der Musik zu bewegen, die bis heute anhält.

Bemerkenswert ist übrigens, dass „Bread Of Angels“ am 4. November herauskommt. Es ist gleichzeitig der Todestag von Fred „Somic“ Smith im Jahr 1994 und der Geburtstag von Robert Mapplethorpe im Jahr 1946. Es sind die beiden Lebensmenschen von Patti Smith.

Patti Smith feiert in diesem Jahr auf Tour durch Europa, Großbritannien und den USA das 50-jährige Jubiläum ihres bahnbrechenden Debüts „Horses“.