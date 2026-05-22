Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Der britisch-deutsche Musiker Paul Holland spielt auf seinem Debüt eine Musik zwischen Laurel-Canyon-Vibes und Seventies-Soul, aber auch Indie-Rock gehört zu seinen Stilmitteln. Zum Beispiel im Auftakt „Clouds Of Haze“, der ein wenig nach den frühen Kings Of Leon klingt, wenn auch nicht so wild.

Lieder wie das fast chansonartige „June“ und das psychedelische „Sunflower“ präsentieren Holland als sanften Sänger mit einem feinen Gespür für akustische Arrangements.

„Sunflower“ hat einen ganz eigenen Zauber, weil man etwas Lebendiges und Organisches spürt – eine Bewegung, ein Gefühl, eine Haltung.