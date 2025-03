The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Nach „Band On The Run“ dauerte es anderthalb Jahre, bis Paul McCartney eine funktionierende Band beisammenhatte und der Nachfolger fertig war. „Venus And Mars“ sollte die gesamte Bandbreite der neuen Wings zeigen.

Tatsächlich ist das Album stilistisch ähnlich vielseitig wie die weiße Doppel-LP der Beatles, reicht von Music Hall bis Stadion-Rock, von Soul über eine Mini-Marvel-Rockoper bis zu purem Pop. Zum 50. Jubiläum erscheint „Venus And Mars“ als Half-Speed-Master und klingt so gegenwärtig, dass die Lemon Twigs neidisch werden müssen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 4/25.