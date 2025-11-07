Portugal. The Man

„Shish“

KNIK/Thirty Tigers (VÖ: 7.11.)

Gewalt-Explosion mit Hardcore-Gitarren.

Portugal. The Man - Shish
Klimakatastrophe, Despotismus, ICE: Portugal. The Man haben ein Album über den Zustand der USA gemacht. Überall explodiert mit Hardcore- und Metal-Gitarren die Gewalt. Aber auch die sanfte Pop-Alchemie der US-Amerikaner ist da. Der extreme Kontrast ist wiederum ein Spiegel der aktuellen Wirklichkeit. Vielleicht wird das psychedelische „Knik“ die größte Strahlkraft entwickeln, weil es an den Überhit „Feel It Still“ erinnert.

Aber das Album ist der Star – die krassen Assoziationen, die wilde Fantasie. Und die Band ist der Star, weil sie den unwahrscheinlichsten Spagat zwischen stilistischer Grenzenlosigkeit und musikalischer Identität schafft.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 12/2025.

