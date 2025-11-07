Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Klimakatastrophe, Despotismus, ICE: Portugal. The Man haben ein Album über den Zustand der USA gemacht. Überall explodiert mit Hardcore- und Metal-Gitarren die Gewalt. Aber auch die sanfte Pop-Alchemie der US-Amerikaner ist da. Der extreme Kontrast ist wiederum ein Spiegel der aktuellen Wirklichkeit. Vielleicht wird das psychedelische „Knik“ die größte Strahlkraft entwickeln, weil es an den Überhit „Feel It Still“ erinnert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Aber das Album ist der Star – die krassen Assoziationen, die wilde Fantasie. Und die Band ist der Star, weil sie den unwahrscheinlichsten Spagat zwischen stilistischer Grenzenlosigkeit und musikalischer Identität schafft.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 12/2025.