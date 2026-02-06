Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

Maynard James Keenan hat es nicht so mit Konventionen. Mit Tool maximiert er den Metal, mit A Perfect Circle den gitarrenlastigen Alternative. Dagegen beschränkt sich der Sänger bei seinem Solo-Projekt Puscifer auf surreale Spärlichkeit.

Flirrende Synths und spindeldürre Riffs setzen sich zu IndustrialSkeletten zusammen. Dazu knurrt Keenan boomerige Lamentationen: „Self Evident“ karikiert Donald Trump, „A Public Stoning“ moniert hirnloses TV, „The Algorithm“ zieht über Social Media her. Und in „Seven One“ sprechsingt er zu pumpendem Bass über die esoterische Bedeutung der Zahl Sieben.

