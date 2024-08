Royal Blood setzten 2014 mit ihrem Debüt ein Ausrufezeichen wie die Arc­tic Monkeys zuvor. Eine geradezu mit Steroiden vollgepumpte Muskelarbeit an dem, was manche als authentischen (Blues‐)Rock bezeichnen, andere hingegen lieber in eine kultivierte Zukunft führen würden. Zur Erinnerung: Vor zehn Jahren war Rockmusik totgesagter als jeder Zombie. Wo stehen Songs wie „Fi­gure It Out“ und „Out Of The Black“ nun?

Knapp 30 Minuten Benzin­einschuss-­Melodien, die man auch viel sanfter vortragen ­könnte

Royal-­Blood-­Platten wurden zwar experimenteller, aber nur „­Royal ­Blood“ bannt die Energie der krachendlauten Konzerte des Duos auf einer Studioaufnahme. Knapp 30 Minuten Benzin­einschuss-­Melodien, die man auch viel sanfter vortragen ­könnte. Passend, dass die Jubiläums­edition fünf Live-Versionen kredenzt.