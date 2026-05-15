Ryan Bingham & The Texas Gentlemen
„They Call Us The Lucky Ones“
Bingham (VÖ: 15.5.)
Vielschichtige Americana vom „Yellowstone“-Star.
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Der Singer-Songwriter Ryan Bingham klingt zu Beginn wirklich so, wie er es in „The Lucky Ones“ singt: als hätte er einen Geist gesehen. Bald wird die Stimmung jedoch deutlich lockerer. Der Schauspieler und Musiker spielt sich durch unterschiedlichste, letztlich aber klar im Nashville-Kosmos verankerte Stilrichtungen, mal reduziert, mal mit Roadhouse-Band im Rücken.
Dass Bingham in „Yellowstone“ und „Crazy Heart“ mitgewirkt hat, passt gut zu seiner Musik: Auch sie bewegt sich zwischen staubig-melancholischer Americana und klassischem Country
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