Pitt und Clooney: „Wolfs“ sorgt für Rekord auf Apple TV+

Brad Pitt und George Clooney dürfen sich über einen Rekord freuen: „Wolfs“, der Film von Regisseur Jon Watts, in dem die beiden Superstars die Hauptrollen spielen, ist der meistgesehene Film aller Zeiten auf Apple TV+ – das berichtet das US-amerikanische Branchenblatt „Deadline.com“.

Genaue Zahlen veröffentlichte der Streaming-Service aus dem Hause Apple zwar nicht. Wie „Deadline.com“ jedoch berichtet, soll „Wolfs“ die Gesamtzahlen von Apple TV+ in einer Woche um stolze 30 Prozent in die Höhe getrieben haben.

Premiere im September 2024

„Wolfs“ feierte am 27. September 2024 auf Apple TV+ seine Premiere und ist in mehr als 100 Ländern zu sehen.

Der Plot der Serie: Zwei konkurrierende „Problemlöser“ (gespielt von George Clooney und Brad Pitt) werden gezwungen, zusammenzuarbeiten, um einen Skandal einer prominenten New Yorker Staatsanwältin zu vertuschen. Während einer turbulenten Nacht müssen sie ihre ständigen Reibereien und ihre übergroßen Egos beiseitelegen, um das Chaos rechtzeitig zu beseitigen.

„Wolfs“: Brad Pitt über Streamingdienste

Bevor „Wolfs“ auf Apple TV+ veröffentlicht wurde, war er eine Woche in einer Reihe von US-Kinos zu sehen. Brad Pitt erzählte auf einer Pressekonferenz zum Release: „Wir werden immer romantisch sein, was das Kinoerlebnis angeht. Gleichzeitig liebe ich die Existenz der Streamer, weil wir dadurch mehr Geschichten und Talente zu sehen bekommen und mehr Zuschauer. Es ist ein heikles Gleichgewicht, aber es wird sich von selbst regeln“, zitiert ihn die „New York Times“.