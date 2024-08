Frauenpower bei Filmpremiere: Jamie Lee Curtis rettet Cate Blanchett

Bei der „Borderlands“-Premiere zog Cate Blanchett mit ihrem spektakulären Outfit aus antiken Löffeln alle Blicke auf sich. Doch als es während des Interviews zu einer kleinen Modepanne kam, eilte ihre Kollegin Jamie Lee Curtis zur Rettung und hielt das Löffel-Top fest.

Die Oscarpreisträgerin erschien zu der Premiere ihres neusten Films in einem Top, das vollständig aus antiken Löffeln gefertigt war, auf dem roten Teppich. Das schwere Besteck hing am seidenen Faden, genauer an dünnen weißen Schnüren, die im Rücken verbunden waren:

Während eines Interviews kam es zu einem kleinen Missgeschick: Blanchett hatte Schwierigkeiten, das Löffel-Top in Position zu halten. In diesem Moment sprang ihre Kollegin Jamie Lee Curtis ein, die ebenfalls im Film „Borderlands“ mitspielt.

Curtis, auch bekannt für ihre Rolle in der Disney+-Serie „The Bear“, war schnell zur Stelle und hielt das Top fest.

Die 65-Jährige kommentierte nur: „Ich hab dich.“ Außerdem kenne sie sich mit Besteck ganz gut aus: „Ich bin in ‚The Bear‘, und es gab eine ganze Episode, die ‚Gabeln‘ hieß, also decken wir hier schon alle grundlegenden Themen ab.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

Neben dem Vorfall bei der Premiere lief die Promo-Maschinerie für „Borderlands“ in den letzten Wochen heiß. Cate Blanchett war in zahlreichen Interviews und Talkshows zu Gast.

Als sie von Andy Cohen nach ihrem größten Gehaltsscheck gefragt wurde, witzelte die Schauspielerin darüber, dass sie für „Der Herr der Ringe“ nicht viel bezahlt bekommen habe. „Bist du verrückt?“ entgegnete sie. „Niemand hat für diesen Film wirklich bezahlt – ich habe im Wesentlichen kostenlose Sandwiches bekommen.“

Der Film zum Videospiel

Der Film „Borderlands“, der am 22. August in die deutschen Kinos kommt, basiert auf dem beliebten Videospiel-Franchise von Gearbox. Die Geschichte folgt der Kopfgeldjägerin Lilith (Cate Blanchett), die auf den Planeten Pandora zurückkehrt, um eine Mission zu erfüllen: Sie soll die Tochter des mächtigen Atlas (Édgar Ramírez) finden.

Während ihrer Reise trifft Lilith auf eine Vielzahl von skurrilen Charakteren, darunter der ehemalige Soldat Roland (Kevin Hart), die junge Sprengmeisterin Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Tinas Leibwächter Krieg (Florian Munteanu), die Wissenschaftlerin Dr. Tannis (Jamie Lee Curtis) und der Roboter Claptrap (Jack Black).

Die Regie bei „Borderlands“ führt Eli Roth, bekannt für seine Arbeiten im Horror-Genre. Der Film soll jedoch eine Mischung aus Action und Komödie bieten, ähnlich wie „Mad Max: Fury Road“ und die „Guardians of the Galaxy“-Filme.

Die ersten Trailer haben bereits einen Einblick gegeben:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

Die Produktion von „Borderlands“ begann bereits während der Covid-Pandemie und wurde 2021 abgeschlossen. Einige Szenen mussten jedoch im Januar 2023 neu gedreht werden, nachdem Regisseur (!) Eli Roth das Projekt verlassen hatte. Tim Miller, bekannt für seine Regiearbeiten bei „Deadpool“, übernahm die Leitung der Reshoots.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram

Das „Borderlands“-Franchise, das 2009 begann, hat sich durch seinen Mix aus Humor, intensiven Kämpfen und zufällig generierten Waffen im Looter-Shooter-Genre etabliert. Neben den Hauptspielen umfasst die Reihe auch Prequels, Sequels und Spin-offs wie „Tiny Tina’s Wonderlands“ und „New Tales from the Borderlands“.

Laut Gearbox-Mitgründer Randy Pitchford wird derzeit an einem vierten Hauptteil der Reihe gearbeitet.