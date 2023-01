Serie der Woche: „Shrinking“

Wer bei Jason Segel vor allem an Marshall aus „How I Met Your Mother“ denkt, schaut die falschen Serien. Schon lange vor dem „Friends“-Abklatsch war er als von der Band Rush besessener Highschool-Stoner in „Freaks & Geeks“ eine Entdeckung. Er hat sich in der von ihm selbst geschriebenen, herrlich bizarren Dramedyserie „Dispatches From Elsewhere“ auf Sinnsuche begeben – und ist nun in „Shrinking“ der exzentrische Psychiater Jimmy Johns. Der müsste nach dem Tod seiner Frau allerdings dringend selbst mal in Therapie. Darunter leidet seine Tochter, die ihren Vater gerade jetzt besonders brauchen würde, davon profitieren aber kurioserweise seine Patienten, weil Johns nun auch mal ganz unkonventionelle Ratschläge gibt – etwa, wenn es ums Thema Wutausbrüche geht.

Der Zehnteiler „Shrinking“, den sich Segel mit Brett Goldstein und Bill Lawrence („Ted Lasso“) ausgedacht hat, beweist jedenfalls ein wunderbares Gespür für die tragikomischen Momente des Lebens, bietet einen der geschmackssicheren Soundtracks seit langem, und, ach ja, Harrison Ford als Jimmy Johns‘ knurriger Kollege Dr. Phil Rhodes ist sensationell. (Apple TV+)

