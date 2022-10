Serie der Woche: „Totenfrau“

Wenn Serienmacher aus Deutschland oder Österreich ein bisschen Scandic-Noir-Feeling aufkommen lassen wollen, hauen sie ab in die Alpen: Nur dort scheinen die Landschaft so karg und einsam und die Menschen eigentümlich genug zu sein, um das Setting zu liefern, aus dem man sonst in Norwegen, Schweden oder Island zwischen Fjorden und Gletschern mysteriös aufgeladene Krimis macht.

So war das beim Sky-Original „Der Pass“. Und so ist das bei Netflixserie „Totenfrau“, die auf Bernhard Aichners gleichnamigen Bestseller beruht. Anna Maria Mühe spielt eine Frau, die alle nur Blum nennen und die ein Bestattungsinstitut betreibt und sich angewöhnt hat, mit den Toten zu reden, die auf ihrem Einbalsamierungstisch liegen. Nachdem Herr Blum bei einem Unfall, der kein Unfall war, ums Leben gekommen ist, begibt sich die Witwe auf einen Rachefeldzug, um die Schuldigen zu bestrafen. Es dauert nicht lange, dann gibt es weitere Tote. Und weil es außerdem noch um Menschenhandel, bizarre Sex- und Gewaltspiele und eine Verschwörung der Mächtigen geht, dürfen sich Scandic-Noir-Fans auch in Tiroler Bergen ganz zu Hause fühlen. (Netflix)

Der ARD-Sechsteiler mit improvisierten Dialogen und toller Besetzung ist schrecklich realistisch, manchmal kippt er ins leicht Groteske.

Vieles wurde an nur 23 Drehtagen improvisiert, das meiste ist tatsächlich sehr lustig. Es gibt ein bisschen zu viel Fäkalhumor und billige Pointen, doch was wirklich schade ist: Dass die Staffel mit einem Würgereiz endet – und zwar bei Folge neun, während in der zehnten dann nur noch ein Making-of gezeigt wird.

Nüchtern-intensive Erzählung von trostlosen Lebensentwürfen, falschen Entscheidungen, von Schuld und Sühne – letztlich ein Drama vom Niedergang der amerikanischen Mittelschicht.