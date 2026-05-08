Social Distortion

„Born To Kill“

Epitaph/Indigo (VÖ: 8.5.)

Damals an der Punk-Bar in Orange County.

Social Distortion - Born To Kill
von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Das geht ihm dann doch gegen die Songwriter-Ehre: die Vermutung bzw. „the myth“, Mike Ness habe 15 Jahre gebraucht, um 11 neue Songs für das erste Social-Distortion-Album seit „Hard Times And Nursery Rhymes“ (2011) zu schreiben. Aus den circa 40, die zur Wahl standen, hat der Ehrenbürger von Fullerton nach überstandener Krebserkrankung jedenfalls jene ausgesucht, welche den Weg zum Orange-County-Punkrock-Urknall ebnen.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

„The Way Things Were“ heißt der nostalgische Schunkler für die Urgemeinde. Die HonkytonkEinlage „Crazy Dreamer“ mit Lucinda Williams da irgendwo und Benmont Tench am Klavier träumt sich noch einmal an die Bar von damals zurück. Das öde „Wicked Game“-Cover sollte Ness aber besser echten Coverbands überlassen. Die Platte ist also längst nicht so martialisch, wie die Hülle von Shepard Fairey (Obamas „Hope“ etc.) suggeriert. Fast möchte man sagen: Der will doch nur spielen …

Themen aus dem Artikel:
Review Punk Social Distortion Born To Kill