Man darf von der in Hamburg und Berlin lebenden Amerikanerin alles erwarten, nur nie dasselbe. Zum Debüt, „Sophia Kennedy“ (2017) – melodiös, pur, vielschichtig –, und „Monsters“ (2021), dessen Schönheit im Sperrigen lauerte, kommt nun „Squeeze Me“ – ebenfalls in Teamarbeit mit Mense Reents entstanden.

Es beginnt mit einer Naturerfahrung: dem Betrachten der schlafenden Mutter, „the nose is a mountain, the mouth is a lake“. Und endet im breitbeinigen Feuerwehreinsatz „Hot Match“. Dazwischen: lauter Individuen, die sich zu auffällig verhalten, um als Pop durchzugehen. Besonders gewinnend: „Imaginary Friend“, „Rodeo“, „Feed Me“.

