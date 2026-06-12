Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Nach 30 Jahren hat man das Recht auf Nostalgie. Dass die bei Sportfreunde Stiller wenig schwermütig ausfällt, überrascht nicht, zu sehr beherrschen die Münchner das Feiern wie im Schullandheim. „Immer noch hier“ prahlt mit Ironie, es ist aber eine lausbubenhafte.

Man mag von Albernheiten wie „Ti Amo, Italiano“ schnell genervt sein, aber die Eingängigkeit können sie eben. Dennoch: Die bekannten Indie-Rock-Rhythmen sind oft tranig bis zur Parodie, es wird viel Dance-Brei reingemischt, die Reime wirken furchtbar krumm.

Immerhin erlaubt sich die Band kurz vor Schluss noch etwas Zukunftsmusik.